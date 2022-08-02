Житель Карелии совершил преступление в общежитии

В Кондопоге мужчина пришел в общежитие и в поисках алкоголя совершил преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от 19-летнего юноши. Кто-то похитил принадлежавший ему велосипед, который хранился в комнате общежития.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 32-летний местный житель.

Он признался в содеянном.

В один из дней мужчина гостил в общежитии у приятелей и распивал с ними спиртное. Когда алкоголь закончился, он взломал дверь в одну из комнат в той же секции и похитил велосипед. В дальнейшем пытался сбыть его на улице, но покупателя не нашел. В настоящее время похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.