Житель Карелии убил отца на рыбалке

В Пудожском районе мужчина насмерть забил отца на рыбалке, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, вечером 11 августа 35-летний житель Карелии на берегу озера Черное, расположенного в 8 км от деревни Каршево в состоянии алкогольного опьянения избил 65-летнего отца.

От полученных травм потерпевший скончался дома, куда его в бессознательном состоянии доставил подозреваемый.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.