Житель Карелии, укравший с чужого счета 3 тысячи рублей, рискует получить штраф до 500 тысяч

Воспользовавшийся чужой банковской картой житель Пудожа стал фигурантом уголовного дела, сообщили в прокуратуре Карелии.

В январе 2022 года 34-летний житель Пудожа нашел в такси чужую банковскую карту. Искать владельца он не стал, а с помощью бесконтактной системы оплаты, купил себе кофе, сигареты и другие товары почти на 3 тысячи рублей.

Полицейские нашли подозреваемого, который, полностью признав свою вину, активно сотрудничал со следствием.

Фигуранта ждет наказание — штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода от 1 до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Пудожский районный суд для рассмотрения по существу.