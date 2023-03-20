Житель Карелии, устроивший ДТП на угнанном автомобиле, выслушал приговор

В Сортавале вынесен приговор мужчине, который в пьяном виде угнал машину товарища.

Суд в Сортавале признал виновным местного жителя в угоне автомашины.



Удалось установить, что 20 ноября 2022 года нетрезвый мужчина проник в салон автомобиля своего знакомого, запустил двигатель и успел доехать с места стоянки до улицы Бондарева.



Там он устроил ДТП. Суд приговорил злоумышленника к пяти месяцам ограничения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.



Приговор не вступил в законную силу.