Житель Карелии, устроивший ДТП на угнанном автомобиле, выслушал приговор

В Сортавале вынесен приговор мужчине, который в пьяном виде угнал машину товарища.
Суд в Сортавале признал виновным местного жителя в угоне автомашины.
Удалось установить, что 20 ноября 2022 года нетрезвый мужчина проник в салон автомобиля своего знакомого, запустил двигатель и успел доехать с места стоянки до улицы Бондарева.
Там он устроил ДТП. Суд приговорил злоумышленника к пяти месяцам ограничения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Приговор не вступил в законную силу.
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