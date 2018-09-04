Житель Карелии воровал велосипеды, чтобы купить алкоголь

В Кондопожском районе сотрудники полиции раскрыли серию краж велосипедов, которые злоумышленник продавал, чтобы купить алкоголь, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть территориального отдела полиции обратился житель Кондопоги с заявлением о проникновении в принадлежащий ему ВАЗ-2106. После осмотра стало ясно, что автомобиль пытались угнать.

Был задержан ранее судимый 26-летний подозреваемый. При нём находился велосипед, происхождение которого он пояснить не смог. Стражи порядка нашли хозяйку велосипеда. Выяснилось, что он был похищен в ночь на 1 сентября из подъезда многоквартирного дома. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В результате дальнейшей работы удалось установить причастность фигуранта к попытке угона, а также хищениям еще двух велосипедов, совершенных в июле. Мужчина искал оставленные в подъездах без присмотра велосипеды с целью дальнейшей продажи. Вырученные деньги он тратил на алкоголь.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждены уголовные дела.