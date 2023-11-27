Житель Карелии выместил обиду на машине приятеля, запустив в нее камнем

Теперь жителя Суоярви подозревают в умышленном повреждении имущества.

В полицию Суоярви поступило заявление от 46-летнего жителя города. Он рассказал, что кто-то повредил его автомобиль, припаркованный во дворе. Лобовое стекло было разбито, на капоте появилась вмятина. Сумма ущерба превысила 36 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 29-летний знакомый потерпевшего. В тот день он заходил к мужчине домой, потом приятели поссорились.

Подозреваемый признался, что в порыве злости решил отомстить обидчику. Он нашел около дома его машину, бросил в нее камень и скрылся.

По факту умышленного повреждения чужого имущества было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, отметили в республиканском МВД.