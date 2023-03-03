Житель Карелии выплатил долг, лишь оставшись без денег на банковских счетах

В УФССП Карелии рассказали о должнике и Кондопожского района.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находилось сводное производство о взыскании 135 тысяч рублей долга с местного жителя.

У должника, который был оформлен как индивидуальный предприниматель, в банках были открыты счета, а также имелся автомобиль Citroёn XSARA. Сам местный житель никак не пытался погасить долг.

В результате деньги на счетах были взысканы, а на автомобиль наложен запрет регистрации — это вынудило кондопожанина закрыть остатки долга полностью.