Житель Карелии заплатил 3 тысячи рублей за унижение охранника

Суд признал местного жителя виновным в инциденте, произошедшем в 2022 году, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

По постановлению транспортной прокуратуры суд оштрафовал жителя Карелии за оскорбление сотрудника охраны железнодорожного транспорта

К ответственности мужчина был привлечен по статье административного кодекса, а поводом стало обращение охранника.

Как было установлено, житель Карелии обматерил охранника 3 ноября 2022 года, унизив честь и достоинство.

Виновный любитель мата был приговорен к штрафу в 3 тысячи рублей.