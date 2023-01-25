Житель Карелии заплатил 3 тысячи рублей за унижение охранника

Суд признал местного жителя виновным в инциденте, произошедшем в 2022 году, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.
По постановлению транспортной прокуратуры суд оштрафовал жителя Карелии за оскорбление сотрудника охраны железнодорожного транспорта
К ответственности мужчина был привлечен по статье административного кодекса, а поводом стало обращение охранника.
Как было установлено, житель Карелии обматерил охранника 3 ноября 2022 года, унизив честь и достоинство.
Виновный любитель мата был приговорен к штрафу в 3 тысячи рублей.
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