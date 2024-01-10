Житель Кондопоги, заручившись помощью приятелей, нажился на бытовой технике обитателей общежития

В Кондопоге полицейские раскрыли кражу в общежитии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от 45-летнего жителя одного из общежитий. Он сообщил, что у него украли стиральную машину, которая временно хранилась в общем коридоре. Кроме того, мужчина рассказал, что из секции пропал холодильник, принадлежащий другому жильцу. Тот съехал, а бытовую технику вывезти не успел. Общий ущерб превысил 16 тысяч рублей.

Полицейские установили все обстоятельства произошедшего. Так, к преступлению оказался причастен 37-летний гражданин, проживающий неподалеку.

Мужчина признался, что свободно зашел в общежитие и приметил имущество, пригодное для продажи. Потом он попросил приятелей помочь вынести технику, убедив их, что она принадлежит ему. Ночью мужчины перенесли вещи в соседний дом, где нашлись покупатели.

Похищенное имущество полицейские изъяли. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.