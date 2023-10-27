Житель Лахденпохского района наломал дров на 130 тысяч рублей

За незаконную рубку леса осудили 25-летнего местного жителя.

По иску прокуратуры Лахденпохского района Карелии с местного жителя в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскали более 130 тысяч рублей, сообщили 27 октября в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Прокуратура района поддержала гособвинение в отношении 25-летнего местного жителя, который был осужден за незаконную рубку леса в крупном размере и нарушение режима нацпарков, повлекшее значительный ущерб.

В апреле 2023 года житель поселка Терву на территории защитных лесов в окрестностях п. Вятиккя указанного района, отнесенных к нацпарку «Ладожские шхеры», спилил для личных нужд 4 березы и 1 осину. Ущерб составил более 130 000 рублей.

Инстанция удовлетворила иск прокурора района о взыскании с осужденного в пользу Министерства природных ресурсов и экологии Карелии указанной суммы ущерба.

Как отметили в источнике, на сегодняшний день средства поступили в бюджет региона.

Кроме того, суд назначил мужчине 40 000 рублей штрафа.