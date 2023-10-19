Житель Петрозаводска самовольно пустил под топор два десятка деревьев в одном из районов города

Действия дровосека попали на запись камеры видеонаблюдения.

О вырубке зеленых насаждений «Столице на Онего» рассказал житель Петрозаводска Алексей. Инцидент произошел утром в воскресенье, 15 октября, в 9.10.

Мужчина, проживающий в одном из домов на улице Университетской в карельской столице, несанкционированно вырубил деревья на территории своего жилого комплекса «Снегири». Потом он перелез через забор на территорию соседнего жилого комплекса «Березовая роща» и там тем же способом расправился с деревьями — березами, соснами, кленами, орешником, которые приобрели за собственные деньги и высадили местные жители.

«Все деревья возрастом 10 лет. Какие-то он спилил под корень, какие-то — наполовину. В общей сложности повредил более двух десятков стволов. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения», — сообщил петрозаводчанин.

Алексей обратился в отдел полиции. Исполняющий обязанности участкового принял заявление, побывал на месте и сфотографировал последствия вырубки.

«При первой попытке днем пообщаться с „дровосеком“, в домофон его супруга сказала, что у нее вообще нет мужа, и она живет одна», — рассказал неравнодушный горожанин.

«Вечером звонил в квартиру, никто не открывал, хотя все были дома, их было видно в окно, так как они живут на первом этаже, после стука в окно эта же женщина выглянула и сказала, что не позовет мужа. На вопрос — зачем вырубили деревья, она в истеричной форме сказала, что из-за наших деревьев год назад у них украли 3 миллиона рублей и 1миллион золотом», — продолжил рассказ Алексей.

На следующий день который на тот же вопрос ответил, что ему мешают мошки от деревьев, поведал собеседник. «После этих слов я понял, что дальнейший диалог не имеет смысла и решил обратиться в СМИ и контролирующие органы», — отметил он.