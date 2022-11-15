Житель Петербурга незаконно привез в Карелию иностранных гастарбайтеров и дал взятку полицейскому

Суд Лахденпохского района Карелии вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, который дал взятку полицейскому, чтобы он закрыл глаза на труд иностранных рабочих.

Об это сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что гость из Петербурга незаконно нанял на работу иностранцев, а когда это раскрылось, решил дать взятку сотруднику полиции, чтобы избежать ответственности.

Подсудимый передал полицейскому 50 тыс. рублей, а тот доложил об этом руководству.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор суда не вступил в законную силу.