Житель Петербурга незаконно привез в Карелию иностранных гастарбайтеров и дал взятку полицейскому

Суд Лахденпохского района Карелии вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, который дал взятку полицейскому, чтобы он закрыл глаза на труд иностранных рабочих.
Об это сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Следствием и судом установлено, что гость из Петербурга незаконно нанял на работу иностранцев, а когда это раскрылось, решил дать взятку сотруднику полиции, чтобы избежать ответственности.
Подсудимый передал полицейскому 50 тыс. рублей, а тот доложил об этом руководству.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор суда не вступил в законную силу.
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