Житель Петрозаводска на день рождения сделал себе незаконный «подарок»

Полиция карельской столицы раскрыла кражу из автомобиля, сообщили в МВД республики.
К правоохранителям Петрозаводска обратился местный житель, ставший жертвой кражи. Из его автомобиля неизвестный вытащил набор инструментов, колонку и аккумулятор общей стоимостью 7 тысяч рублей.
Полицейским удалось установить подозреваемого — 42-летнего безработного петрозаводчанина. Тот рассказал, как было дело.
В тот день мужчина отмечал свой день рождения. Когда спиртное и деньги закончились, петрозаводчанин вышел во двор и, воспользовавшись отверткой, вскрыл автомобиль. Аккумулятор он сдал в пункт приема металла, а остальное за небольшие деньги раздал прохожим, разжившись в итоге водкой и сигаретами.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже. Ведется дознание, фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.
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