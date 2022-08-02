Житель Петрозаводска на день рождения сделал себе незаконный «подарок»

Полиция карельской столицы раскрыла кражу из автомобиля, сообщили в МВД республики.

К правоохранителям Петрозаводска обратился местный житель, ставший жертвой кражи. Из его автомобиля неизвестный вытащил набор инструментов, колонку и аккумулятор общей стоимостью 7 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить подозреваемого — 42-летнего безработного петрозаводчанина. Тот рассказал, как было дело.

В тот день мужчина отмечал свой день рождения. Когда спиртное и деньги закончились, петрозаводчанин вышел во двор и, воспользовавшись отверткой, вскрыл автомобиль. Аккумулятор он сдал в пункт приема металла, а остальное за небольшие деньги раздал прохожим, разжившись в итоге водкой и сигаретами.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже. Ведется дознание, фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.