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Житель Петрозаводска обокрал Национальную библиотеку Карелии на 300 тысяч рублей

Новости. Криминал
13:18, 16 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Работник Национальной библиотеки присваивал себе ноутбуки и комплектующие, принадлежащие учреждению, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в краже.

Суд установил, что фигурант, работая в БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», под предлогом ремонта подменял комплектующие части библиотечных компьютеров на списанные, а новые комплектующие присваивал себе.

Также молодой человек украл четыре ноутбука, принадлежавших учреждению.

Всего с сентября 2019 года по июнь 2020 года осуждённый похитил имущество на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и возместил причинённый ущерб.

Суд приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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