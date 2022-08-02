Житель Петрозаводска обокрал соседа по стоянке на более чем 200 тысяч рублей

В Петрозаводске полицейские раскрыли кражу, совершённую на одной из городских автостоянок, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 34-летний горожанин, у которого пропали два лодочных мотора стоимостью 211 тысяч рублей. Они хранились в катере, который мужчина припарковал на охраняемой автостоянке на Зареке.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного — им оказался 45-летний безработный ранее судимый горожанин. Он рассказал о преступлении — оказалось, мужчина тоже пользовался услугами автостоянки. В какой-то момент он подъехал к катеру на машине, погрузил в нее оба двигателя и вывез их с территории стоянки. Один мотор он впоследствии продал за 10 тысяч рублей, второй спрятал в черте города. Найденный мотор изъяли правоохранители.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.