Промашка жителя Петрозаводска толкнула вора-рецидивиста на очередное преступление

Петрозаводские полицейские раскрыли обстоятельства пропажи телефона в одном из городских баров, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 37-летний горожанин. Он рассказал, что кто-то похитил его телефон стоимостью более 7 тысяч рублей. Обстоятельств преступления мужчина не помнил, так как на момент его совершения был пьян. А в ходе опроса высказывал разные версии произошедшего, пока не решил, что это могло случиться в баре, где он распивал спиртное.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили, что заявитель пришел в заведение с мобильным телефоном и практически не выпускал его из рук. А когда собрался уходить — хотел положить в карман, но промахнулся. Находившийся на полу гаджет привлек внимание другого посетителя, который поднял телефон и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого — 33-летнего неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя. Он пояснил, что телефон сбыл в пункт продажи бывшей в употреблении электроники. Заработанные полторы тысячи рублей потратил на свои нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.