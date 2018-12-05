Житель Петрозаводска украл у соседа ключи от гаража и вынес оттуда ценные вещи

В полицию Петрозаводска обратился 60-летний горожанин с заявлением о краже вещей из гаража, сообщили в МВД Карелии

Пенсионер рассказал, что из его гаража похитили колеса на дисках, лодочный мотор, бензопилу, сварочный аппарат и навигатор. Ущерб превысил 69 тысяч рублей.

Когда точно пропало имущество, он не знает, так как две недели не был в боксе. Заявитель отметил, что некоторое время назад потерял ключ от гаража, поэтому пользовался дубликатом.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 29-летнего ранее судимого горожанина. Он знаком с потерпевшим и проживает с ним в одном доме.

По версии следствия, в день происшествия подозреваемый распивал с заявителем алкогольные напитки у себя в квартире. Когда гость отвлекся, мужчина похитил у него ключ от гаража. Впоследствии он вынес из него всё ценное, на его взгляд, имущество и сбыл за 7 тысяч рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело.