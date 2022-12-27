Житель Петрозаводска в пьяном угаре нечаянно убил родного брата

Драка между двумя братьями в столице Карелии закончилась трагедией, сообщили в Следкоме республики.

Петрозаводские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя — он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как было установлено следствием, в сентябре 2022 года обвиняемый в пьяном состоянии поссорился со своим братом 1978 года рождения, с которым вместе жил в квартире по улице Калинина. Ссора переросла в драку, и обвиняемый ударил кулаком брата по голове. От полученной в результате этого черепно-мозговой травмы потерпевший вскоре умер.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело было направлено в суд.