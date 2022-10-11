Житель села в Карелии «заминировал» берег Ладоги

Нетрезвый мужчина из Видлицы позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве на берегу озера, сообщили в Олонецком районном суде Карелии.

Олонецкий районный суд признал виновным жителя села Видлица. Мужчину обвиняли по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.



В июле 2022 года нетрезвый сельчанин из дома со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о готовящемся теракте на берегу Ладожского озера в Олонецком районе.

Приехавшие на место силовики взрывное устройство не нашли. Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.