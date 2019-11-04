Жителей Карелии научат готовиться к пенсии

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Во вторник Пенсионный фонд проведет "горячую линию" по вопросам подготовки документов к пенсии.
Во вторник, 5 ноября, в отделении Пенсионного фонда России по республике Карелия состоится "горячая линия" по вопросам предварительной подготовки документов к пенсии, сообщают в ПФР.
На вопросы жителей Петрозаводска и республики о том, когда начинать подготовку документов к пенсии, с чего ее начинать и куда обращаться, ответит руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц Татьяна Гуменюк.
Звонки принимаются 5 ноября с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
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