Жителей Карелии пригласили пройти тотальный тест «Доступная среда»

Задания приурочены к международному дню инвалида.
В воскресенье, 3 декабря, стартовал ежегодный тотальный тест «Доступная среда» на портале www.total-test.ru, приуроченный к международному дню инвалида.
Это общероссийская акция, направленная на повышение уровня знаний в вопросах доступной среды среди жителей России, включая специалистов различных сфер: социального обслуживания, образования, культуры, спорта, здравоохранения, финансов, благоустройства, транспорта и других профессий.
Об этом в социальной сети рассказали власти Питкярантского района нашей республики.
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