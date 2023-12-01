Жителей Карелии пригласили пройти тотальный тест «Доступная среда»

Задания приурочены к международному дню инвалида.

В воскресенье, 3 декабря, стартовал ежегодный тотальный тест «Доступная среда» на портале www.total-test.ru, приуроченный к международному дню инвалида.



Это общероссийская акция, направленная на повышение уровня знаний в вопросах доступной среды среди жителей России, включая специалистов различных сфер: социального обслуживания, образования, культуры, спорта, здравоохранения, финансов, благоустройства, транспорта и других профессий.



Об этом в социальной сети рассказали власти Питкярантского района нашей республики.