Жителей Карелии шокировали платежи по налогам в «Личных кабинетах» налогоплательщиков

Жители республики, решившие оплатить налоги через «Личный кабинет» на сайте ФНС, пожаловались на сбои в начислении платежа.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились петрозаводчане, которые пытались накануне 1 декабря оплатить налоги. Зайдя в «Личный кабинет» на сайте ФНС, испытали шок. Сумма платежа почти в три раза превышала начисленный ранее налог на имущество физлица.

«В „Личный кабинет“ пришло письмо-уведомление о том, что мне необходимо оплатить 1633 рубля. Эту сумму я и планировала перевести с карты, чтобы заплатить налоги и спать спокойно. Но увы, на сайте это сделать невозможно. Над письмом-уведомлением „горит“ кнопка оплатить 6532 рубля. Хотя никаких задолженностей за предыдущие годы у меня не было. Откуда взялась эта сумма, никаких сообщений в „Личном кабинете“ нет. Что это? Сбой в электронных сервисах? Все бросились в последние дни оплачивать налоги, и сайт рухнул, как это было с сайтом Госуслуг, когда заявления начали оформлять на выплаты для детей. Но платить в три раза больше, не собираюсь. А ведь кто-то не разберется и заплатит. Честных налогоплательщиков обманывают», — считает петрозаводчанка.

Как стало известно «Столице на Онего», в течение последних двух дней налогоплательщики в Карелии действительно столкнулись с проблемами, пользуясь «Личным кабинетом» на сайте Федеральной налоговой службы. Суммы, которые требуют оплатить, отличаются от ранее начисленных.

В Управлении ФНС по Республике Карелии «Столице на Онего» рассказали, что делать, если вы не согласны с суммой налога, которая отразилась в вашем «Личном кабинете».

Как отметили в Управлении, в течение сегодняшнего дня у плательщиков еще есть несколько часов для своевременной уплаты имущественных налогов — срок истекает 1 декабря в 24.00. Быстрее и удобнее всего это сделать электронно — через «Личный кабинет». Но как уточнить свои налоговые обязательств налогоплательщику-физлицу в случае несогласия с информацией, отраженной в электронном сервисе «Личный кабинет»?

«Ситуации, когда в сервисе может отразиться сумма, отличная от той, что указана в налоговом уведомлении, может иметь разные причины — у каждого налогоплательщика она конкретна и индивидуальна, — говорит начальник отдела по работе с налогоплательщиками УФНС по РК Людмила Шуткина, — не исключено увеличение суммы в связи с задолженностью за предыдущие годы, например».

По словам Людмилы Шуткиной, плательщику необходимо сверить сумму, указанную в «ЛК ФЛ» с той, что содержится в налоговом уведомлении, которое он получил ранее в свой «Личный кабинет» и производить оплату в соответствии с информацией именно в этом документе.

Оплатив сумму налога, указанную в налоговом уведомлении, в случае отражения недостоверной, с вашей точки зрения, информации в сервисе, обязательно заполните обращение с формулировкой своей претензии здесь же, в «Личном кабинете ФЛ».

«Заполнить обращение можно в произвольной форме, но в любом случае его необходимо направить в налоговый орган, чтобы исключить подобную ситуацию в дальнейшем», — говорит Людмила Шуткина.

Направить заявление можно также через «Личный кабинет ФЛ». Для этого войдите в сервис, выберите поочередно вкладки: «Мои налоги»/«Другие жизненные ситуации»/ «Прочие ситуации»/ «Нет подходящей жизненной ситуации». В открывшейся форме уточните, на ваш взгляд, недостоверную информацию и отправьте на рассмотрение.