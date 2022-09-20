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Жителей Петрозаводска приглашают на субботник на трассу «Фонтаны»

Новости. Общество
18:40, 04 Октября 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Экологическая акция пройдет на трассе «Фонтаны» 8 октября.

Накануне зимнего лыжного сезона жителей Петрозаводска приглашают поучаствовать в традиционном субботнике на трассе «Фонтаны» – убрать с дистанции мусор, лишнюю траву, ветки, прутья и кусты, сообщили в администрации города.

Дирекция спорта Петрозаводска просит одеваться на субботник по погоде, надеть резиновые сапоги. Приветствуется рабочий инвентарь, особенно кусторезы, топоры, бензопилы. Организаторы напоят участников экологической акции горячим чаем.

Встреча назначена на эту субботу, 8 октября, в 11.00. Сбор в начале трассы, где традиционно проходят все мероприятия городского фестиваля «Зимние фонтаны».

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