Жителей Петрозаводска просят не волноваться из-за тревожного сигнала сирены

В столице Карелии в среду пройдет проверка системы оповещения населения, сообщили в администрации города.

В среду, 28 декабря, в Петрозаводске с 15.00 до 15.10 будет проведена проверка всех рупорных громкоговорителей. В ходе проверки будет передаваться речевое сообщение «Внимание, проводится проверка системы оповещения» и сигнал «Внимание всем!» в виде сирены. Власти Петрозаводска просят горожан не беспокоиться.

В столице Карелии завершена реконструкцию муниципальной автоматизированной централизованной системы оповещения населения. В районах города установлено 18 рупорных громкоговорителей.