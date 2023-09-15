Жителей Петрозаводска ждут на улицах города со вторсырьем

Сегодня, 17 сентября, на улицы Петрозаводска вновь выехал «Сбормобиль».

Сегодня, 17 сентября, жители Петрозаводска смогут сдать вторсырье — на улицы города вышел «Сбормобиль». Об этом рассказали в администрации карельской столицы.

Почти во всех районах города предусмотрены 23 остановки. Вырученные средства пойдут на поддержку бездомных животных, а также на печать листовок и экорекламу.

То, что можно сдать на переработку, перечислено в фотоальбоме.