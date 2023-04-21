Жителей Петрозаводска зовут вступить в народную дружину «Бузина»

Организация помогает проводить мероприятия на территории столицы Карелии, сообщили в мэрии.

Добровольцы из народной дружины «Бузина» приглашают горожан в свою команду.



Организация включена в региональный реестр МВД Карелии и помогает правоохранительным органам проводить мероприятия с октября 2019 года. Сейчас численность дружины насчитывает 12 человек.

Сотрудники ДНД «Бузина» участвуют в большинстве важных событий Петрозаводска. Недавно добровольцы работали на Дне города и соревнованиях по триатлону.

Подробнее о деятельности общественной организации и требованиях к кандидатам можно узнать по телефону: +7 953-545-39-93.