Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:56, 20 Мая 2018

Жители Беломорья пожаловались главе Карелии на дороги и ЖКХ

По теме

Глава Карелии представил совсем необычный проект по размещению стелы в Петрозаводске
20.05.18 11:10
Карельский митрополит подарил Парфенчикову свою книгу "Апокалипсисы революций"
20.05.18 10:51
"Наши работники нищие, они за чертой бедности"
20.05.18 10:04
Все новости
Загрузка...

Глава Карелии Арутр Парфенчиков провел День единого приема граждан в Беломорске

"Больше всего было вопросов, связанных с состоянием дорог, ЖКХ, переселением из ветхого фонда, работы образовательных и медицинских учреждений. В частности: по детскому саду в п.Сосновец местные власти сегодня заверили, что в летний период будет работать дежурная группа. По обращению жительницы п. Новое Машезеро поручил представителю компании МРСК в кратчайшие сроки провести инспекционную проверку столбов электроосвещения, которые не соответствуют требованиям безопасности, и заменить их", - написал глава Карелии в соцсети "ВКонтакте".

"Прокомментирую один из вопросов, касающийся закрытия родильного отделения. Как только в Петрозаводске начнет работу новый Республиканский перинатальный центр, все женщины республики смогут рожать в современном, хорошо оснащенном учреждении. При этом в районах для экстренных родов сохранятся палаты для рожениц и родильный зал со всем необходимым оборудованием", - отметил Парфенчиков.

По его словам, до 1 июля в Беломорском районе планируется отремонтировать участки автодороги "Пушной – Беломорск". До 1 июня будет проведен ремонт автомобильных дорог Беломорска: ул. Солунина, ул. Октябрьская, ул. Ленинская и ул. Рабочая и участки дорог по ул. Банковская и ул. Советская".

По тем вопросам, решение которых требует дополнительной проработки, глава республики дал поручения соответствующим ведомствам.

По теме

Глава Карелии представил совсем необычный проект по размещению стелы в Петрозаводске
20.05.18 11:10
Карельский митрополит подарил Парфенчикову свою книгу "Апокалипсисы революций"
20.05.18 10:51
"Наши работники нищие, они за чертой бедности"
20.05.18 10:04
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-05-20 11:44:05
На днях отправил Путину и еще 6 адресов в Москве. Заголовок: Обвинение властям. В частности сказано: "...в Карелии... у власти своеобразные извращенцы. Для них белое - черное и наоборот. Колониальный гнет стал государственной политикой. Бюджетные деньги просто воруют. Создается впечатление, что власти всех уровней ждут, когда скончаются последний карел и финн в Карелии, бывшей Карело-Финской ССР."
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
14.05.2018, 21:05
В Минздраве назвали смертельную дозу алкоголя
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
14.05.2018, 22:00
Названы катастрофические последствия употребления алкоголя и табака
16.05.2018, 09:33
В Петрозаводске водитель маршрутки увез молодую девушку в неизвестном направлении

Аналитика

17.05.2018 13:02
Обществоведение
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
Спустя почти полгода трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений Петрозаводска подвела итоги работы за прошлый год.
"Вы мне никто!" 12
16.05.2018 13:17
Споры идут, а денег нет 4
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 9
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 10
10.05.2018 15:55
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 12:27
Без политики
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
Лабораторная диагностика помогает получить первичную информацию о состоянии здоровья ребенка, уточнить диагноз и вовремя обнаружить инфекционные заболевания.
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
архив чтиво

Медиа

Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске
17.05.2018 16:22
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»