Жители Беломорья пожаловались главе Карелии на дороги и ЖКХ

Глава Карелии Арутр Парфенчиков провел День единого приема граждан в Беломорске

"Больше всего было вопросов, связанных с состоянием дорог, ЖКХ, переселением из ветхого фонда, работы образовательных и медицинских учреждений. В частности: по детскому саду в п.Сосновец местные власти сегодня заверили, что в летний период будет работать дежурная группа. По обращению жительницы п. Новое Машезеро поручил представителю компании МРСК в кратчайшие сроки провести инспекционную проверку столбов электроосвещения, которые не соответствуют требованиям безопасности, и заменить их", - написал глава Карелии в соцсети "ВКонтакте".

"Прокомментирую один из вопросов, касающийся закрытия родильного отделения. Как только в Петрозаводске начнет работу новый Республиканский перинатальный центр, все женщины республики смогут рожать в современном, хорошо оснащенном учреждении. При этом в районах для экстренных родов сохранятся палаты для рожениц и родильный зал со всем необходимым оборудованием", - отметил Парфенчиков.

По его словам, до 1 июля в Беломорском районе планируется отремонтировать участки автодороги "Пушной – Беломорск". До 1 июня будет проведен ремонт автомобильных дорог Беломорска: ул. Солунина, ул. Октябрьская, ул. Ленинская и ул. Рабочая и участки дорог по ул. Банковская и ул. Советская".

По тем вопросам, решение которых требует дополнительной проработки, глава республики дал поручения соответствующим ведомствам.