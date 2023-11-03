Жители Карелии чаще всего оплачивали услуги ЖКХ в почтовых отделениях

С начала 2023 года жители Карелии оплатили более 900 тысяч квитанций на почте, сообщили в пресс-службе Почты России 8 ноября.

С начала года клиенты чаще всего оплачивали услуги ЖКХ, отметили в источнике. Почтовые отделения приняли более 700 000 таких платежей, из которых почти 50% составили квитанции за отопление, электроэнергию и газ.

Вторыми по популярности стали платежи за интернет, сотовую связь и городской телефон: в этом году жители Карелии провели около 90 000 таких транзакций.

Замкнула тройку лидеров оплата услуг страхования. Жители региона приобрели на почте более 35 000 полисов.

«Наши клиенты оплачивают коммунальные услуги, налоги, штрафы, страховки при визите в почтовое отделение. Это удобно, поскольку в одном месте можно сразу завершить несколько дел: получить письма, посылки, а также провести нужные платежи. Почтальоны также помогают жителям Карелии с оплатой квитанций на дому», — рассказал директор УФПС Карелии Вадим Костюковский.

Как отметили в источнкие, жители республики могут оплатить нужные услуги онлайн без посещения почтового отделения.