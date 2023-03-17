Жители Карелии добровольно сдали 7 стволов

В Росгвардии республики рассказали о проверках оружия, находящегося у жителей региона.

Как сообщили в Управлении Росгвардии Карелии, военнослужащие вместе с сотрудниками МВД за минувшую неделю провели 57 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 7 единиц оружия.

Росгвардейцы выявили 10 нарушений в сфере оборота оружия. На нарушителей были составлены административные протоколы. Кроме того, было изъято 2 единицы огнестрельного оружия.