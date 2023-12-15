Жители Карелии добровольно сдали правоохранителям 10 стволов

В Росгвардии республики раскрыли статистику по сохранности оружия у граждан.
Вместе с полицией республики сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели 79 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей, сообщили в управлении.
Добровольно жители Карелии сдали 10 единиц огнестрельного оружия, а 6 единиц оружия росгвардейцы изъяли.
По итогам проверки сотрудники составили 8 протоколов об административных правонарушениях.
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