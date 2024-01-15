Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам 6 единиц оружия

Сотрудники вневедомственной охраны и МВД республики провели 19 рейдов на прошлой неделе.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии совместно с сотрудниками МВД Карелии провели 19 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны.

Как рассказали в источнике, росгвардейцы составили 4 протокола об административных нарушениях.

Изъяли 2 единицы огнестрельного оружия. Добровольно жители республики сдали 6 единиц оружия.