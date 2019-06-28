Жители Карелии избили собутыльника, выпытывая пин-код карты

Инцидент произошел в Олонце во время распития алкоголя, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу с телесными повреждениями доставлен мужчина. Вскоре выяснилось, что госпитализированный гражданин стал жертвой грабителей.

История началась в одном из кафе Олонца. Там произошло знакомство троих мужчин, которые проводили вечер за распитием спиртных напитков. Во время застолья мобильный телефон и денежные средства одного из участников были на виду и вызывали большой интерес у приятелей. После закрытия заведения они предложили не прекращать общение и поехать к одному из них на работу – в одно из складских помещений.

Приехав на место, двое собутыльников напали на нового знакомого и принялись избивать его, требуя сообщить пин-код от банковских карт. Но мужчина ничего не сказал, и в итоге добычей грабителей стал телефон и наличные. После этого они отпустили свою жертву, а он обратился за медицинской помощью.

Сотрудники полиции выяснили личности подозреваемых. Ведется следствие. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.