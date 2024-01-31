Жители Карелии поддержат сильнейших спортсменов региона на зимней спартакиаде

В пятницу, 2 числа, в Петрозаводске откроется III зимняя спартакиада Союза городов центра и северо-запада России.

В эту пятницу, 2 февраля, в карельской столице откроется III зимняя спартакиада Союза городов центра и северо-запада страны. Она объединит более 500 спортсменов из разных городов.



Это команды из Великого Новгорода, Вологды, Иваново, Пскова, Сыктывкара, Череповца и Архангельска.

«Жителей и гостей карельской столицы ждут зрелищные состязания, - написала на своей странице в соцсети глава

Петрозаводска Инна Колыхматова. - Начнутся они 2 февраля. Хоккей и фигурное катание в «Луми», лыжные гонки на «Кургане», регби на снегу на «Юности» – обязательно

приходите, чтобы насладиться соревнованиями и, конечно, поболеть за наших».

В числе участников спартакиады – сильнейшие спортсмены Союза городов. Среди них 11 мастеров спорта

и 12 кандидатов в мастера спорта. Петрозаводск участвует во всех семи видах программы спартакиады.



Команду столицы представят 70 спортсменов, среди которых мастера спорта, известные в стране высокими

результатами.

Капитан сборной Петрозаводска – Александра Русакова, мастер спорта России по спортивному ориентированию, многократная победительница и призер первенств Европы и мира, первенств России, член сборной страны с 2014 года.

«Такие соревнования – это не только спортивная борьба, но и возможность найти друзей. Мы обязательно

тепло примем гостей. Надеемся, что Петрозаводск им понравится. Я знаю, что очень сильные команды из

Вологды, Архангельской области, Коми. Мы готовы к борьбе», – заявила Александра Русакова.

Первые соревнования и торжественное открытие запланированы на 2 февраля. Жители Карелии могут

прийти всей семьей, чтобы поболеть за спортсменов. Полная программа опубликована на странице главы города Инны Колыхматовой.



