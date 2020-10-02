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Жители Карелии продолжают попадать в больницы с пневмонией

Новости. Общество
10:40, 03 Октября 2020
фото: Минздрав Карелии
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За сутки в республике 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Как сообщили в Оперштабе по коронавирусу, за сутки в Карелии 7 человек попали в больницы с пневмонией при отрицательном тесте на COVID-19.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1388 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Комментарии

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