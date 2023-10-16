Жители маленькой деревни в Карелии своими силами возрождают старинную церковь

В Кондопожском районе местные жители взялись за консервацию, а затем восстановление кирпичной церкви XIX века.

Жители деревни Уссуна в Кондопожском районе объединились, чтобы спасти от окончательного разрушения старинную церковь.

Кирпичная церковь Николая Чудотворца была построена в середине XIX века. Значительный вклад в ее строительство внёс местный купец, а само здание было возведено по типовому проекту архитектора К. А. Тона.

В 30-х годах XX века церковь была частично разрушена и использовалась как сельский клуб, а потом здание вовсе пустовало, постепенно превращаясь в руины.

Эта информация была выложена в местном паблике - группа инициативных жителей Уссуны решила спасти церковь от разрушения.

В 2022 году местные жители собрали средства на первый, самый важный этап консервации - ремонт крыши здания, поскольку в противном случае постоянная сырость быстро уничтожала церковь. Деньги были найдены, и крышу сделали до конца года.

Уже в нынешнем году были установлены окна. Сейчас в планах жителей Уссуны устройство нового пола в церкви.