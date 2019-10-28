Жители микрорайона Петрозаводска останутся без отопления

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На Ключевой на несколько часов остановят теплоснабжение, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Отключение произойдет в связи с техническими работами на котельной АО "Славмо".
С 21.30 28 октября до 4.00 29 октября будет приостановлена подача теплоснабжения (в том числе для нужд горячего водоснабжения) в районе "Ключевая-3". На котельной АО "Славмо" будут проводиться технические работы.
Отключение коснется потребителей в зданиях № 2, 4, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 16 на улице Антонова, № 1, 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 13, 15 на улице Репникова, № 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19, 21 на Сегежской улице и № 10, 12 на улице Онежской Флотилии.
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