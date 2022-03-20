Жители Петрозаводска опустошают полки магазинов, скупая сахар, крупы и чай (ФОТО)

«Столица на Онего» побывала в магазинах Петрозаводска и узнала, какие товары пользуются популярностью у покупателей в санкционную пору.

После введения санкций в магазинах возник ажиотажный спрос на социально значимые товары, который при этом сопровождается ростом цен. Охваченные паникой покупатели, опасаясь остаться без стратегического запаса, атаковали торговые точки и создали дефицит сахара, круп, подсолнечного масла, женских прокладок…

Журналист «Столицы на Онего» побывала в магазинах Петрозаводска и узнала, какой товар пользуется наибольшей популярностью у горожан, что подорожало больше всего и как предприниматели справляются с этой покупательской активностью.

Итак, первым в списке оказался сетевой магазин «Магнит», здесь посетители раскупили сахар, гречу, рис, крупу пшеничную, женские прокладки и бытовую химию. В небольшом количестве остались дешевые товары, но и их тоже разбирают со скоростью звука. Нетронутыми пока стоят только полки с подсолнечным маслом за 229 рублей и дорогим спиртным.

По всему магазину развешаны объявления с предупреждением, что важные продукты и непродовольственные товары продаются с ограничением по количеству в одни руки. В списке греча, сахар, мука, рис, подсолнечное масло, женские прокладки, подгузники детские и даже тушка курицы. На водку ограничений нет, видимо, поэтому дешевую уже раскупили.

Дальше заглянули в «Олонию». Местные производители держат марку: молоко по 55 рублей, дальше скидки на молочную продукцию. А вот на остальные товары цены кусаются: масло подсолнечное 155 рублей, греча по 174 рубля, спиртное местного разлива от 450 до 635 рублей. Макароны твердых сортов, которые раньше стоили 40-60 рублей, — сегодня уже больше 93, тушенка из мяса куры подорожала до 226 рублей.

«Сахара нет нигде — ни у нас, ни на складе уже несколько дней», — сообщила продавец. На вопрос о росте цен сказала, что понемногу дорожает все каждый день.

Объявлений о продаже товара с ограничением в магазине не было. Видимо, сдерживают покупательскую активность высокими ценами.

Для большей объективности зашли в магазин торговой сети «Пятерочка», где также не нашли в продаже сахара, в ограниченном количестве были представлены такие товары, как чай, доширак, овсяные хлопья, дешевое подсолнечное масло.

При нас в зал вывезли тележку с крупами, которые разошлись по корзинкам покупателей еще до попадания на полку. Не обходят покупатели данной торговой точки вниманием и макаронные изделия, которые стоят на 20 рублей дешевле, чем в «Олонии». Также, по словам продавцов, появился интерес к кофе и хлебцам: их стали брать по несколько упаковок, впрок, чего раньше не было.

Отметим, что полки с дешевой бытовой химией и товарами для личной гигиены стоят полупустые, в остатках товар поштучно.

По словам сотрудниц «Пятерочки», цены повышаются с завидной регулярностью на все виды товаров.

«Ценники меняем каждый день, — призналась продавец. — Ну и акций практически не стало: то, что не дорожает, в цене не падает».

Перед выходом из магазина поинтересовались у покупателей: сделали ли они стратегический запас.

«Я купила только три килограмма крупы, пару пачек макарон, чай и две упаковки сахара по килограмму, потому что скоро дача начнется, — ответила одна из посетительниц. — А так, зачем набирать: по телевизору сказали, что все привезут — и сахар, и масло, заводы ведь работают, все хорошо».

Другая покупательница была менее доверчива к обещаниям с голубого экрана и все-таки взяла на всякий случай гречу и масло подсолнечное.

«Хоть дома все есть, но все равно взяла, раз уж зашла, да и цена на гречу и масло здесь нормальная. В других магазинах уже под 200 рублей эти продукты», — объяснила свой выбор женщина.

Мужчина, не задумываясь, просто показал список от жены, где по пунктам были перечислены товары, которые необходимо было купить.

«Беру все, что написала жена: порошок, туалетную бумагу, шампунь…» — засмеялся покупатель и пошел дальше исследовать полки в поисках товара по списку, не обременяя себя думами о санкциях и ценах.