Жители Петрозаводска сделали десять тысяч шагов навстречу здоровью

В мэрии Петрозаводска рассказали, как горожане поучаствовали в тренировке и мастер-классах под открытым небом.

В парке Ямка в Петрозаводске состоялась акция «10 000 шагов к жизни». Её приурочили к Всемирному дню здоровья. Мероприятие собрало около полусотни активных горожан. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

«Перед стартом по „Тропе здоровья“ для них организовали полезные упражнения. Мастер-класс для участников провела психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Арина Кушнерук, а медсестра Городской поликлиники № 1 Анна Скотти устроила для любителей бега и скандинавской ходьбы разминку», — говорится в сообщении.

В мэрии заявили, что акцию ежегодно проводят в нескольких сотнях городов и населенных пунктов во всех субъектах России. Девиз акции этого года — «Здоровье планеты — наше здоровье!».