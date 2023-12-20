Жители Петрозаводска устроили парковку транспорта на конечной остановке троллейбусов

Горожан призвали уважать друг друга и соблюдать ПДД.
Жителей Петрозаводска попросили не забывать оплачивать проезд. Соответствующий пост появился в паблике.
«Зимой очень непросто передвигаться и людям и транспорту.
Особенно непросто троллейбусам.
Из-за больших габаритов и „привязке“ к проводам не всегда удается троллейбусу объехать припаркованный транспорт и горы снега. Особенно у остановок, вблизи поворотов. Как правило с нарушением ПДД», — пояснили в сообществе.
Как рассказали в группе, на конечной станции «Кемская», несмотря на установленный при въезде знак 3.2 «Движение запрещено», горожане устроили парковку легкового и грузового транспорта.
«Это создает помехи для движения троллейбусов, не позволяет своевременно и качественно убирать снег.
Перечисленное все чаще приводит к ДТП, срывает расписание движения и вызывает жалобы горожан!
Давайте уважать труд друг друга и соблюдать ПДД!», — написали в источнике.
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