Жители Петрозаводска устроили парковку транспорта на конечной остановке троллейбусов

Жителей Петрозаводска попросили не забывать оплачивать проезд. Соответствующий пост появился в паблике ПМУП «Городской транспорт».

«Зимой очень непросто передвигаться и людям и транспорту.

Особенно непросто троллейбусам.

Из-за больших габаритов и „привязке“ к проводам не всегда удается троллейбусу объехать припаркованный транспорт и горы снега. Особенно у остановок, вблизи поворотов. Как правило с нарушением ПДД», — пояснили в сообществе.

Как рассказали в группе, на конечной станции «Кемская», несмотря на установленный при въезде знак 3.2 «Движение запрещено», горожане устроили парковку легкового и грузового транспорта.

«Это создает помехи для движения троллейбусов, не позволяет своевременно и качественно убирать снег.

Перечисленное все чаще приводит к ДТП, срывает расписание движения и вызывает жалобы горожан!

Давайте уважать труд друг друга и соблюдать ПДД!», — написали в источнике.