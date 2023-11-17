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Жители приграничного финского города вышли на митинг против закрытия пунктов пропуска в Россию

Новости. Общество
18:35, 19 Ноября 2023
фото: © Ермохин Сергей / Деловой Петербург

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В Лаппенранте десятки людей вышли на улицы с требованием открыть границу.

Десятки людей вышли на площадь у здания городской администрации в приграничной Лаппенранте с требованием открыть пограничные пункты на границе с Россией.

На кадрах, которые были опубликованы в группе участников акции 19 ноября, люди скандируют лозунги об открытии границы и держат схему восточной границы Финляндии.

«Туда же подошли несколько человек с украинскими флагами. Участников призвали не поддаваться на провокации и соблюдать правила», — читатель «Фонтанки».

«Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания», — заявили организаторы.

Они добавили, что осуждают практику «использования беженцев как оружия в международной политике», но решение о закрытии границ ограничивает их право на встречи с членами семей.

«Необходимо найти более гибкое решение. Например, если человеку угрожает опасность не в России, то служба погранохраны может сразу отказать ему в переходе границы, если у него нет необходимых документов», — предлагают они.

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