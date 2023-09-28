Жители Пудожа пожаловались на воду шоколадного цвета

Пудожане возмущены качеством услуги горячего водоснабжения.

Жители райцентра в сообществе «Подслушано в Пудоже | Карелия» оставили многочисленные жалобы на качество горячей водопроводной воды.



«10 лет назад горячая вода также бывала такой. Это такая ржавая канализация (трубы, вероятно). А с годами теперь еще хуже. Это надо менять хотя бы очередями. Проследите, куда направляются средства», — написала Нина Ступакова.



«Позор за такую услугу для народа!» — заявила Нина Каганович.



«И это в краю, где самые большие запасы пресной воды, на территории Карелии 61 тысяча озер», — отметила Людмила Прошкина.



