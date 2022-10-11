Жители района в Петрозаводске требуют закрыть местный бар

На Древлянке местные жители создали петицию с требованием закрыть создающее проблемы заведение.

Жители микрорайона Древлянка обратились к главам Петрозаводска и Карелии с просьбой повлиять на ситуацию вокруг бара «Амрит» на улице Попова. Пост об этом размещен в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Входная дверь и парковка бара „АМРИТ“ находятся прямо напротив жилых домов. Из-за постоянного шума и громкой музыки в ночное время спать просто невозможно. Постояльцы бара регулярно устраивают драки, порой очень жестокие и массовые. Регулярно — это минимум один раз в неделю! Помимо этого, после закрытия бара, посетители нередко продолжают свои „застолья“ во дворах близлежащих домов.

Также, рядом находятся два корпуса детского сада № 113 и Школа № 43. Бар „АМРИТ“, как правило, работает до утра, когда родители уже ведут своих детей в учебные заведения, а некоторые дети и вовсе идут одни мимо толпы пьяных, аморальных и нравственно разложившихся людей, которые позволяют себе публично ходить по малой (а иногда и по большой) нужде хоть в ночное, хоть в дневное время суток», — так описывают ситуацию вокруг заведения местные жители.

Местные жители попросили власти обратить внимание на проблему и спасти физическое и психологическое здоровье петрозаводчан. Также они создали петицию о закрытии заведения, подписать которую предлагается всем желающим.