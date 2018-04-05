"Жители России и Карелии должны жить минимум до 80 лет"

Об этом заявил заместитель премьер министра Игорь Корсаков.

Правительство Карелии намерено решать задачу по повышению продолжительности жизни населения в соответствии с последними требованиями федерального центра.

Федеральный центр планирует увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году. Средняя продолжительности жизни в России- 72,7 года. В Карелии показатель ниже - 70,6 лет.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".