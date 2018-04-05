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Новости. Общество
13:00, 05 Апреля 2018

Жители России и Карелии должны жить минимум до 80 лет

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Об этом заявил заместитель премьер министра Игорь Корсаков.

Правительство Карелии намерено решать задачу по повышению продолжительности жизни населения в соответствии с последними требованиями федерального центра.

Федеральный центр планирует увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году. Средняя продолжительности жизни в России- 72,7 года. В Карелии показатель ниже - 70,6 лет.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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кир
2018-04-05 13:46:12
Жить и не пить? Зачем нужна такая жизнь? Мы живем мало, но ярко.
Мих
2018-04-05 13:40:36
"Жители России и Карелии должны жить минимум до 80 лет"
Ты хоть год проживи в Карелии , потом и поговорим , сказочник.
Гость
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