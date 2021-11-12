Жителя Карелии избили, а затем ограбили в гостях

Хозяин квартиры, где проходила вечеринка, повел себя негостеприимно и попал под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратился местный житель с заявлением о краже мобильного телефона. Подробностей мужчина уточнить не мог — инцидент произошел во время пьянки в большой компании.

Полицейские восстановили картину произошедшего и нашли подозреваемого — хозяина квартиры, в которой проходила вечеринка.

Оказалось, что потерпевшего на пьянке избили, а затем вынесли в подъезд. Телефон во время потасовки выпал и остался в квартире. Там его и нашел 33-летний хозяин жилья, который продал устройство за несколько сотен рублей, чтобы найти деньги на продолжение банкета.

Уголовное дела возбуждено по статье «кража», также решается вопрос с дракой и причинением вреда здоровью.