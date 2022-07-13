Жителя Карелии наказали за хранение наркотика, найденного во дворе

За хранение наркотического средства житель Сортавалы попал под суд, сообщили на сайте местной инстанции.

В феврале этого года житель Сортавалы нашел недалеко от своего дома наркотическое средство и взял его себе. Через некоторое время мужчину задержали полицейские, обнаружившие наркотик, который задержанный носил с собой.

В отношении жителя Сортавалы было возбуждено уголовное дело.

Сортавальский городской суд, рассмотрев дело, признал мужчину виновным в хранении наркотиков. Житель Сортавалы был приговорен к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.