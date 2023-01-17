Жителя Карелии осудили условно за экстремизм в интернете

Жителя Петрозаводска приговорили к полутора годам лишения свободы условно за преступление экстремистской направленности.

Петрозаводчанин осужден условно за публичные призывы к экстремистской деятельности в сети.



Установлено, что житель Петрозаводска в пабликах соцсети «ВКонтакте» размещал комментарии, в которых содержались призывы к экстремизму.



Решением Петрозаводского горсуда мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе УФСБ Карелии.



Также ему запретили администрировать сайты на два года. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.