Жителя Карелии осудили условно за экстремизм в интернете

Жителя Петрозаводска приговорили к полутора годам лишения свободы условно за преступление экстремистской направленности.
Петрозаводчанин осужден условно за публичные призывы к экстремистской деятельности в сети.
Установлено, что житель Петрозаводска в пабликах соцсети «ВКонтакте» размещал комментарии, в которых содержались призывы к экстремизму.
Решением Петрозаводского горсуда мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе УФСБ Карелии.
Также ему запретили администрировать сайты на два года. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.
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