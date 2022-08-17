Жителя поселка Карелии придавило автомобилем

В Муезерском районе спасатели помогли мужчине выбраться из-под автомобиля, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 22 августа, в 13.30 на пульт дежурного спасательной службы поступило сообщение, что в поселке Муезерского района ногу мужчины зажало автомобилем.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью спецустройств подняли автомобиль и освободили пострадавшего.