Жителя поселка Карелии придавило автомобилем

В Муезерском районе спасатели помогли мужчине выбраться из-под автомобиля, сообщили в МЧС Карелии.
В минувший понедельник, 22 августа, в 13.30 на пульт дежурного спасательной службы поступило сообщение, что в поселке Муезерского района ногу мужчины зажало автомобилем.
Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью спецустройств подняли автомобиль и освободили пострадавшего.
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