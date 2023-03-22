Жителям Карелии, чтобы разобраться в квитанциях за электричество, нужен гид

Компания «ТНС Энерго Карелия» разработала интерактивную инструкцию для потребителей, чтобы они могли разобраться в счетах за электричество.

Сообщение об этом появилось на официальной странице Вконтакте администрации Кондопожского района.

«Если вам сложно разобраться в счете за оплату электроэнергии, воспользуйтесь интерактивной инструкцией-гидом. Это своеобразная «экскурсия» по квитанции: можно сверить суммы к оплате, данные прибора учета, сумму и дату последнего платежа, а жители многоквартирных домов смогут проверить сведения по объемам общедомового потребления. Счёт также содержит QR-код и штрих-код для внесения средств через банковский терминал», - говорится в сообщении.



Также рекомендуется подключить электронную версию квитанции на официальном сайте компании, в личном кабинете или мобильном приложении.