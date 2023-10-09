Реклама

Строительство жилого комплекса «Аристократ» в центре Петрозаводска идет полным ходом
09.10.2023 16:46
«Карелия скорбит…» - глава Карелии сообщил о двоих погибших участниках спецоперации
10.10.2023 12:38
«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии
10.10.2023 16:13

Жителям Карелии рассказали, как получить грант на свой агробизнес

Новости. Экономика
11:10, 11 Октября 2023
фото: freepik

Новости партнеров

Местные фермеры могут подать заявку до конца октября в Минсельхозе Карелии.

В Карелии помощь оказывается не только крупным фермерским хозяйствам, но также и начинающим фермерам. Одна из таких мер господдержки – грант «Агростартап», который можно получить в рамках нацпроекта. Об этом во время прямого эфира «ЦУР объясняет» рассказал замминистра сельского и рыбного хозяйства Карелии Андрей Квасников.

«Размер гранта может достигать семи миллионов рублей. Средства гранта можно направить на проекты в области животноводства, растениеводства. В частности, одно из популярных направлений в Республике Карелия – это выращивание садовой земляники», – рассказал Андрей Квасников.

Третий отбор заявок на получение гранта заканчивается 30 октября. В отборе может участвовать любой фермер или владелец личного подсобного хозяйства.

С подробной информацией об отборе можно ознакомиться на сайте и социальных сетях Минсельхоза, а также воспользоваться консультацией Центра компетенций в сфере агропромышленного комплекса. Все ссылки можно найти в официальной группе министерства в «ВКонтакте» .

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2023, 12:49
Введение ограничений на въезд в Финляндию сказалось на трафике на границе с Карелией
06.10.2023, 17:40
В Минздраве назвали возраст самой молодой мамы Карелии в этом году
06.10.2023, 09:40
В Карелии с туристов требуют нереальную плату за осмотр достопримечательностей
06.10.2023, 06:40
Бензин сильно подешевел на заправках Карелии
10.10.2023, 16:13
«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии
06.10.2023, 11:54
Компания купила месторождение в Карелии за 30 миллионов рублей

Чтиво

09.10.2023 15:47
Частная жизнь
Приключения Шнурика в Карелии: «Первая ласточка», поэзия и панки
Организатор петрозаводского арт-фестиваля «Первая ласточка» Саша Шну стал новым героем «Карельской артели».
Две карельские здравницы вошли в ТОП-100 лучших в России
09.10.2023 15:35
Как петрозаводчанка стала театроведом и изменила свою жизнь
06.10.2023 13:30
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.