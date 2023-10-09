Жителям Карелии рассказали, как получить грант на свой агробизнес

Местные фермеры могут подать заявку до конца октября в Минсельхозе Карелии.

В Карелии помощь оказывается не только крупным фермерским хозяйствам, но также и начинающим фермерам. Одна из таких мер господдержки – грант «Агростартап», который можно получить в рамках нацпроекта. Об этом во время прямого эфира «ЦУР объясняет» рассказал замминистра сельского и рыбного хозяйства Карелии Андрей Квасников.

«Размер гранта может достигать семи миллионов рублей. Средства гранта можно направить на проекты в области животноводства, растениеводства. В частности, одно из популярных направлений в Республике Карелия – это выращивание садовой земляники», – рассказал Андрей Квасников.

Третий отбор заявок на получение гранта заканчивается 30 октября. В отборе может участвовать любой фермер или владелец личного подсобного хозяйства.

С подробной информацией об отборе можно ознакомиться на сайте и социальных сетях Минсельхоза, а также воспользоваться консультацией Центра компетенций в сфере агропромышленного комплекса. Все ссылки можно найти в официальной группе министерства в «ВКонтакте» .