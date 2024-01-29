Жителям Костомукши напомнили о социальных выплатах сиротам

Помощь для погашения задолженности за жилье и коммуналку могут получить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 18-23 лет.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 18-23 лет, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить помощь в виде денежной выплаты для погашения задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, а также на приобретение строительных материалов и ремонт жилого помещения, заключив социальный контракт. Об этом сообщили в паблике Костомукшского городского округа.



Как рассказали в источнике, выплата в размере 21 584 рублей предоставляется ежемесячно в течение 6 месяцев, либо вся сумма за 6 месяцев поступает единовременно, что составляет

129 504 рубля.



Для предоставления денежной выплаты необходимо обратиться в Центр социальной работы (ул. Антикайнена, д. 21, 8 (911) 663-28-70, 8 (814-59) 5-16-51.



Дополнительную информацию можно также получить у специалиста по опеке и попечительству администрации округа по телефону 8 (911) 660-89-59.